Новости

Finantsuudised.ee

17 октября 2023 в 9:18









Новый фонд BaltCap инвестирует €200 млн

Фото: BaltCap

Второй по величине фонд BaltCap с горизонтом инвестирования 20 лет планирует вложить 200 миллионов евро в инфраструктурные проекты. Главный приоритет – возобновляемая энергетика и проекты в рамках государственно-частного партнерства.

В рамках альтернативной энергетики фонд планирует вкладывать деньги в парки ветряков и солнечных панелей, а также в проекты, связанные с биомассой и биогазом.