    Новый фонд BaltCap инвестирует €200 млн

    Фото: BaltCap

    Второй по величине фонд BaltCap с горизонтом инвестирования 20 лет планирует вложить 200 миллионов евро в инфраструктурные проекты. Главный приоритет – возобновляемая энергетика и проекты в рамках государственно-частного партнерства.

    В рамках альтернативной энергетики фонд планирует вкладывать деньги в парки ветряков и солнечных панелей, а также в проекты, связанные с биомассой и биогазом.

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