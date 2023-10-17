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dv.ee

17 октября 2023 в 13:51









В доме Турыгина нашли кокаин. Бизнесмену предъявлено новое обвинение

Иван Турыгин до тюремного заключения. Фото: Patrik Tamm

Криптомиллионер Иван Турыгин проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам. Центральная криминальная полиция обнаружила в доме бизнесмена 1,37 грамма чистого кокаина, пишет Eesti Ekspress.

Власти США подозревают Турыгина в кибермошенничестве на сумму более 500 миллионов евро и ждут его экстрадиции из Эстонии.

Теперь же эстонская прокуратура предъявила бизнесмену обвинение в приобретении и хранении крупной партии кокаина.

Центральная криминальная полиция арестовала Турыгина около года назад и обыскала его дом. Миллионер и его жена владеют виллой площадью почти в 500 квадратных метров в Пирита.

При обыске полицейские обнаружили 1,86 грамма кокаина. Эксперт установил, что в нем содержится 1,37 грамма чистого кокаина.

Защита: обвинение необоснованно

По данным прокуратуры, такого количества наркотиков достаточно для того, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 21 человека. Поэтому Турыгину предъявили обвинение в хранении наркотического вещества в крупном размере. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от одного до десяти лет.

Представляющий Турыгина в деле об экстрадиции адвокат Карл Каск заявил Eesti Ekspress, что речь идет о безосновательном обвинении.

Защищать Турыгина по делу о наркотиках будет адвокат Сильвер Рейнсаар. Слушания начнутся в конце ноября.

Обвинителем выступает районный прокурор Лийз Вайнола, специализирующаяся на борьбе с наркопреступлениями.

Правительство решило выдать «криптомиллионеров» властям США

В сентябре было одобрено решение о выдаче «криптомиллионеров» Ивана Турыгина и Сергея Потапенко властям США.

В ноябре прошлого года Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР задержали предпринимателей, которых власти США подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. С тех пор, пока велось досудебное разбирательство, они находились в эстонской тюрьме. Рассматривать дело по существу будет уже американский суд.

Согласно обвинительному акту американских властей, опубликованному одновременно с задержанием в прошлом ноябре, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, в США их ожидает до 20 лет тюремного заключения.