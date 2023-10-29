    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в интервью украинской службе «Радио Свобода».

    «Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал глава «Нафтогаза».
    Чернышов отметил, что разрывать соглашение досрочно Украина не стала, так как страны Европы сейчас нуждаются в российском газе. Он заверил, что отказ от досрочного разрыва контракта не связан с опасением судебных исков от «Газпрома», передает «Медуза».
    «Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям», — отметил Чернышов.
    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявлял, что Украина готовит свою газотранспортную систему к остановке транзита российского газа.
    Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2024 года.

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