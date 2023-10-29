Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал глава «Нафтогаза».
Чернышов отметил, что разрывать соглашение досрочно Украина не стала, так как страны Европы сейчас нуждаются в российском газе. Он заверил, что отказ от досрочного разрыва контракта не связан с опасением судебных исков от «Газпрома», передает «Медуза
».
«Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям», — отметил Чернышов.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявлял, что Украина готовит свою газотранспортную систему к остановке транзита российского газа.
Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2024 года.
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