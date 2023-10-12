    Скидочная вечеринка закончена: цены на газ начали расти

    Финский пограничный корабль «Турва» патрулирует возле места повреждения Balticconnector.Фото: SIPA/Scanpix, Пограничная служба Финляндии

    Спад цен на газ, пришедший вместе с теплой осенью, закончился: начало отопительного сезона, геополитические риски и утечка Balticconnector увеличили цену природного газа в Европе на треть.

    Еще менее двух недель назад речь шла о крайне низких ценах на газ, однако сейчас ситуация изменилась. В эстонско-латвийском регионе стоимость газа выросла с 38 евро в пятницу до 43,5 евро в четверг, в Финляндии – с 39 евро до 47 евро.

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