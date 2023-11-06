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dv.ee

6 ноября 2023 в 7:55









Безработица в еврозоне снизилась, в Эстонии – выросла

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В сентябре 2023 года безработица в еврозоне в годовом сравнении снизилась с 6,7% до 6,5%.

В Эстонии в годовом сравнении уровень безработицы вырос с 5,3% до 7,4%, свидетельствуют данные статистической службы Европейского Союза.

Лидерами стран еврозоны по уровню безработицы были в сентябре Испания (12%) и Греция (10%). Самый низкий уровень безработицы был в сентябре на Мальте – 2,8%, пишет rus.err.ee.

В Эстонии в месячном сравнении уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта, а в годовом увеличился на 2,1 процентных пункта. Без работы в сентябре были 55 000 жителей страны – это на 17 000 больше, чем в сентябре 2022 года.