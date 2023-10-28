Кризис за кризисом: ранее успешная компания подала заявление о банкротстве
Коронавирус, энергетический кризис, война и проблемы с доступностью рабочей силы стали четырьмя гвоздями для гроба компании Sixstar. Ранее предприятие неоднократно попадало в ТОП самых успешных компаний автотранспортного сектора по версии Äripäev.
Международная транспортная компания Sixstar с 40 сотрудниками, на пике своего успеха показывавшая оборот в более 4 млн евро, подала заявление о банкротстве.
По данным Инфобанка Äripäev, компания задолжала Налоговому департаменту 124 000 евро, и глава предприятия Руаль Мялк подтвердил, что на сегодняшний день деятельность компании полностью прекращена.
В результате банкротства под сокращения попали как офисные работники, так и водители. Поскольку многие из водителей приехали в Эстонию из третьих стран, кто-то из них нашел новую работу, в то время как другие были вынуждены вернуться домой по истечению срока визы.
Машины компании, которые находились в Европе, уже привезены на родину, и теперь Sixstar ждет назначения банкротного управляющего.
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