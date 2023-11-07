Новое видение Горхолла обсуждали в очень узком кругу. О плане не знал даже ответственный за городское планирование вице-мэр

Äripäev ранее писал о большом интересе мэра Таллинна Михаила Кылварта к городскому планированию. Фото: Andras Kralla

На прошлой неделе Таллиннская горуправа представила новое видение развития Горхолла и прилегающей к нему территории. План обсуждался в настолько узком кругу, что о нем не знал ни вице-мэр, отвечающий за городское планирование, ни генеральный директор Департамента охраны памятников старины.

Согласно видению таллиннской мэрии, Горхолл либо перестроят, либо снесут. Кылварт подчеркнул, что планы развития Горхолла нужно воплощать в жизнь незамедлительно, иначе историческое здание придет в полную негодность. По предварительным расчетам, стоимость нового городского пространства составит около 330 миллионов евро.