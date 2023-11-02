Кылварт: в нынешнем виде Горхолл сохранен не будет

Поиск партнера для реконструкции территории Горхолла только начинается. Фото: Таллиннская горуправа

Таллинн рассматривает возможность восстановления территории Горхолла. Однако теперь речь идет уже не о реновации – здание планируют либо снести, либо перестроить. Стоимость работ достигает около 330 млн евро.

Долгое время таллиннская мэрия искала партнеров и инвесторов для реновации Горхолла, однако теперь планы изменились: власти города хотели бы перестроить или снести большую часть здания, а затем построить вместо него концертный и конференц-зал, а также квартал с отелями и магазинами.