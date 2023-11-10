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Алексей Шишкин

10 ноября 2023 в 11:17









Мызу Хельме с роялями и клавесином продают по цене однушки в Нарве

Фактически мызу продают по цене однушки в Нарве. Фото: фото с портала kv.ee

Волость Тырва выставила на продажу мызу Хельме, в которой прежде располагалась сельскохозяйственная школа. Стоимость поместья – всего 30 000 евро.

Площадь исторической недвижимости – более 3 тысяч квадратных метров, то есть актив продается всего за 9,5 евро за «квадрат». Кроме господского дома, построенного в 1770 году, в состав лота входит усадебный парк в стиле барокко. Мыза Хельме находится в 3 км от волостного центра. Она входит в списки ценных зданий Департамента охраны старины.

Побывавшие внутри участники сообщества любителей эстонских мыз свидетельствуют , что в здании остается множество вещей – в том числе коллекция ветхих клавишных инструментов: роялей, фортепьяно и клавесинов. Ранее мыза Хельме рассматривалась в качестве одной из возможных локаций для музея фортепиано, но в итоге он заработал на мызе Холдре в Валгамаа.

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При этом волость налагает на потенциального покупателя серьезные ограничения.

В частности, новый собственник должен будет в течение четырех лет провести ремонт мызы, в том числе обновить фасады, кровлю и систему водоотведения. До перехода права собственности волость может запросить у потенциального хозяина данные о наличие у него средств для дальнейших инвестиций в усадьбу. Наконец, до исполнения реставрационных обязательств новый собственник не сможет передавать имущественные права на мызу без согласия волости Тырва.