    Мызу Хельме с роялями и клавесином продают по цене однушки в Нарве

    Фактически мызу продают по цене однушки в Нарве.Фото: фото с портала kv.ee

    Волость Тырва выставила на продажу мызу Хельме, в которой прежде располагалась сельскохозяйственная школа. Стоимость поместья – всего 30 000 евро.

    Площадь исторической недвижимости – более 3 тысяч квадратных метров, то есть актив продается всего за 9,5 евро за «квадрат». Кроме господского дома, построенного в 1770 году, в состав лота входит усадебный парк в стиле барокко. Мыза Хельме находится в 3 км от волостного центра. Она входит в списки ценных зданий Департамента охраны старины.
    Побывавшие внутри участники сообщества любителей эстонских мыз свидетельствуют, что в здании остается множество вещей – в том числе коллекция ветхих клавишных инструментов: роялей, фортепьяно и клавесинов. Ранее мыза Хельме рассматривалась в качестве одной из возможных локаций для музея фортепиано, но в итоге он заработал на мызе Холдре в Валгамаа.

    Зданию нужен готовый и трудолюбивый хозяин или хозяйка, который вернет усадьбе жизнь!

    Тыну Яансалу
    начальник отдела городского хозяйства волости Тырва
    При этом волость налагает на потенциального покупателя серьезные ограничения.
    В частности, новый собственник должен будет в течение четырех лет провести ремонт мызы, в том числе обновить фасады, кровлю и систему водоотведения. До перехода права собственности волость может запросить у потенциального хозяина данные о наличие у него средств для дальнейших инвестиций в усадьбу. Наконец, до исполнения реставрационных обязательств новый собственник не сможет передавать имущественные права на мызу без согласия волости Тырва.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Стартап Eurora признан банкротом
Шведский кабель тянется к финскому и оба – к китайскому кораблю
Нестор: эстонские потребители согласились с повышением цен
Эпицентр
33 минуты до новой жизни. Господи, помилуй, за мой грешный взгляд Фоторепортаж из закулисья мира красоты
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Все большие материалы
Инвестор
Рост Euribor сократил доходность акций фонда недвижимости
Руководство фонда недвижимости EfTEN Real Estate предполагает, что в нынешнем году доходность акций предприятия окажется на 11,5% ниже, чем в предыдущем.
Руководство фонда недвижимости EfTEN Real Estate предполагает, что в нынешнем году доходность акций предприятия окажется на 11,5% ниже, чем в предыдущем.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Все подкасты ДВ
Mнения
Нарве приготовиться, железный занавес падает с двух сторон
Грядущее закрытие РФ пункта пропуска Ивангород для транспорта и однозначно позитивная реакция на него эстонских властей – очередной шаг на пути к железному занавесу на восточной границе. Хорошо это или плохо, но жителям Ида-Вирумаа стоит приготовиться к тому, что привычный «транзитный» образ жизни становится невозможным.
Грядущее закрытие РФ пункта пропуска Ивангород для транспорта и однозначно позитивная реакция на него эстонских властей – очередной шаг на пути к железному занавесу на восточной границе. Хорошо это или плохо, но жителям Ида-Вирумаа стоит приготовиться к тому, что привычный «транзитный» образ жизни становится невозможным.
Все мнения
Интервью
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект