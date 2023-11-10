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dv.ee

10 ноября 2023 в 10:26









Орбан: Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Alexandros Michailidis

Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о ее членстве в Евросоюзе, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Этим мнением он поделился в интервью в радио Kossuth, говоря о политических трудностях, с которыми сталкивается Венгрия, передает «Медуза».

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее стремлениях вступить в ЕС. Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (венгерский город в области Чонград на границе с Румынией – ред.) от Иерусалима», – заявил Орбан. По его словам, «четкая позиция Венгрии» состоит в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС даже не должны начинаться.