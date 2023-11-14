    Выселенная клиника подала в суд на Hepsor

    Помещения клиники расположены на восьмом этаже здания на Пярнуском шоссе, 113. Владельцу дома принадлежат как бывшие помещения частной клиники, так и все находящееся там имущество.Фото: Andras Kralla

    В сентябре частная клиника, которую выселили из помещения на Пярнуском шоссе в Таллинне, обратилась в суд против владеющей зданием компании Hepsor и фирмы семьи Полль, чтобы вернуть себе помещение клиники и оставшееся в нем имущество в Таллинне.

    «На наш взгляд, иск Novel Clinic Assets OÜ является злонамеренным, поскольку они не соблюдали договор аренды, а восстановление договора аренды не даст этой компании ни инвестора, ни новых денег, которые они давно искали», - сказал по поводу иска глава Hepsor Хенри Лакс.
    Юрист, представляющий Novel Clinic Эрик Салур из юридической фирмы Njord, рассказал, что они пытались найти решение ситуации с представителями дочерней компании Hepsor - Hepsor P113, но безуспешно.
    С сентября, вероятно, из-за неоплаченных счетов, сотрудникам Novel Clinic не разрешается заходить в помещения клиники, а у владельца здания, Hepsor Р113, остались все находившиеся там вещи и оборудование, от кофемашин до аппарата МРТ стоимостью 1,5 миллиона евро.
    В бизнес-здании, построенном компанией Hepsor, на восьми этажах находятся помещения для различных приемов, обследований, операций и стоматологического лечения.
    «Сложно сказать точное количество вещей, поскольку список вещей, которые находятся в здании по адресу Пярнуское шоссе, 113, занимает 42 страницы», - сказал Салур.
    По его словам, в целях обеспечения иска суд решил запретить владельцу дома продавать или иным образом распоряжаться вещами, находящимися в помещениях клиники.

    Владельцем построенного Hepsor здания на Пярнуском шоссе в Таллинне является ее дочерняя компания Hepsor P113.

    Hepsor P113 на 45% принадлежит компании Hepsor, 45% принадлежит лесному бизнесмену Мати Поллю и его семейной компании Tristafan, а остальная часть принадлежит компании Майдо Кивиорга Amato. Майдо Кивиорг управляет дочерней компанией Tristafan - Pihlamaa, которой принадлежит, например, бывший центр выдачи интернет-магазина IKEA в Таллинне на Петербури-теэ.

    Hepsor не захотел подробно комментировать ситуацию в СМИ, при этом Хенри Лакс исключил вероятность того, что в результате судебного разбирательства его фирма вновь будет сотрудничать с клиникой в бизнес-здании на Пярнуском шоссе.
    «Поскольку у Novel Clinic Assets OÜ финансовое положение практически не существует, сотрудничество, к сожалению, невозможно», - сказал Лакс.
    По словам его адвоката, дальнейшее развитие бизнеса Novel Clinic зависит от решения суда.
    Помещения Novel Clinic пустуют с сентября.Фото: Andras Kralla

    В помещениях клиники застряло и имущество других компаний

    В помещениях Novel Clinic осталось и оборудование, арендованное у другиз фирм. Так, например, там застряли автоматы для приготовления кофе и выдачи воды компании CoffeeCup, которые глава компании Март Роосметс не смог получить даже по требованию адвокатского бюро.
    «Это такая неприятная ситуация», — сказал Роосметс, оказавшийся в центре спора между двумя компаниями. Он отметил, что все, что они получили от Hepsor, — это холодный юридический ответ, который ни к чему не ведет. «Я не знаю, что делать», - признается он.
    Автоматы CoffeeCup стоят на четырех этажах клиники с поздней весны. Однако в какой-то момент счета перестали поступать, а в сентябре пришла новость о том, что клинику выселили из помещения и ее имущество перешло в руки владельца здания.
    За автоматы CoffeeCup в помещениях клиники требуют 12 000–13 000 евро, что, по словам Роосметса, является большой суммой для его компании.
    В тот же день, когда стало известно о выселении клиники, они представили Hepsor договоры на аренду оборудования в качестве доказательства. «Похоже, что единственным решением является обращение в суд, что абсурдно», - заявил Роосметс.
    Юрист Эрик Салур, представляющий Novel Clinic, подтвердил, что не все вещи, находящиеся в здании на Пярнуском шоссе, принадлежат Novel Clinic Assets OÜ, в список находящихся там вещей входит и имущество третьих лиц, в том числе кофемашины.
    Хенри Лакс сказал, что в бывшем арендованном помещении находятся различные вещи, которые по закону считаются залогом арендодателя. «Обычно подобные вещи продаются с аукциона и не возвращаются арендатору или другому возможному владельцу», - заметил он.

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