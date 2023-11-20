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Айвар Хундимяги

20 ноября 2023 в 8:43









Безработица говорит о кризисе. Юри Кяо: принимайте трудные решения как можно быстрее!

Юри Кяо считает, что правительство не слушает своих экономических советников. По его мнению, это могло бы объяснить действия правительства, продлевающие рецессию. Фото: Raul Mee

Предприниматель Юри Кяо заявил, что работников будут держать до тех пор, пока это возможно. Однако он посоветовал принимать трудные решения как можно скорее.

Три года назад предприниматель Юри Кяо заявил, что, если число безработных в Эстонии превысит 50 тысяч, это станет признаком того, что в экономике наступают трудные времена.