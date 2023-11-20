    East Capital строит в волости Раэ крупнейший в Эстонии парк логистики и легкой промышленности

    Первые здания Park Rae планируется сдать в 2025 году.Фото: Pressifoto

    Компания East Capital Real Estate строит недалеко от Таллинна крупнейший в Эстонии парк логистики и легкой промышленности под названием East Capital Park Rae площадью 140 000 квадратных метров. Парк будет расположен на территории в 30 гектаров, сообщается в пресс-релизе.

    По словам члена правления East Capital Real Estate Мартина Отса, первые здания Park Rae планируется сдать в 2025 году, а завершение строительства парка в целом зависит от рыночного спроса: «Участок, который мы приобрели для строительства логистического парка в 2021 году, расположен в очень удобном месте – всего в 15 минутах езды от центра Таллинна, с отличным доступом к Таллиннской кольцевой дороге и Тартускому шоссе. Наша амбициозная цель – создать здесь самый большой в Эстонии парк логистики и легкой промышленности. Мы приступили к его строительству в этом году».
    По словам Отса, потребность в новых современных центрах логистики и легкой промышленности обусловлена изменившейся стратегией предприятий, важным фактором которой является снижение выбросов углекислого газа: «Будущее логистической отрасли – зеленое, устойчивое и гибкое. Это означает, что энергия для нее поступает из возобновляемых источников, при строительстве используют экологичные материалы, застройка парка является гибкой и позволяет изменять размеры арендуемых площадей, а рабочая среда благоприятна для здоровья. При разработке East Capital Park Rae на каждом этапе мы учитываем как людей, так и природу».
    В логистическом парке будет создано комплексное решение, состоящее из логистических зданий и зданий для предприятий легкой промышленности, офисных помещений, зон общественного питания, раздевалок, открытых площадок для еды и отдыха, а также крытых и открытых тренировочных площадок с пешеходными и велосипедными дорожками.
    Строительство Park Rae началось, и центр ищет долгосрочных арендаторов, в сотрудничестве с которыми можно будет адаптировать помещения под конкретные нужды.
    Девелопер логистического парка – компания East Capital Real Estate. 8 ноября инфраструктуру логистического парка открыли сотрудники предприятия, партнеры и представители волости Раэ.

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