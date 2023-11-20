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dv.ee

20 ноября 2023 в 9:09









Iltalehti: Финляндия может к среде полностью закрыть сухопутную границу с Россией

Финны готовы закрыть полностью свою границу с Россией. Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, Scanpix

По данным источников во внешней политике и безопасности, финское правительство может принять решение о закрытии пограничных переходов на сухопутной границе с Россией в ночь со вторника на среду, пишет Iltalehti.

Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили Iltalehti, что Финляндия готова немедленно закрыть восточную границу. В то же время утром понедельника информации о заседании правительства еще не было.