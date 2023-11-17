Новости

Кристьян Кург

17 ноября 2023 в 11:03









Ляэнеметс советует предпринимателям быть готовыми к закрытию восточной границы

По мнению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вся восточная граница Европы может быть закрыта в один момент. Фото: Андрас Кралла

Из-за сложной ситуации с беженцами Финляндия закроет в субботу четыре погранперехода на своей восточной границе, и вполне вероятно, что поток беженцев со стороны России направится в Эстонию, что также может привести к закрытию пункта пропуска в Нарве и Койдула, предупредил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в эфире радио Äripäev.

«Логика в том, что если Финляндия закроет (границу – ред.), Эстония должна ее закрыть, тогда все эти люди переместятся к границе Латвии и Литвы, сработает эффект домино, и вся восточная граница Европы в один момент может быть полностью закрыта», – сказал Ляэнеметс, выступая в утренней программе.

Какая сейчас ситуация на границе?

Ночью и утром было спокойно. Это может объясняться еще и тем, что в силовых структурах с российской стороны значительно меньше смен и людей, которые могли бы пропустить этих людей (беженцам, уже создавшим напряженность на границе Россия-Финляндия – ред.) в нашу сторону.

Да и эти идеи (попросить убежища – прим. ред.) не так-то легко приходят в голову. О том, что за этим (растущим потоком беженцев – прим. ред.) стоит деятельность государственных органов России, свидетельствует тот факт, что они проходят через российскую границу.

То, что ситуация была спокойной ночью и утром, не означает, что она останется такой и дальше. Боюсь, что это может быть не так. Особенно, если учесть, что в Финляндии количество пересекающих границу составляло 70 человек в день. И если они больше не смогут пройти через Финляндию, то поедут сюда, в Эстонию.

Но, к счастью, территория между двумя пограничными пунктами очень хорошо контролируется. Мы знаем, кто там движется, поэтому тоже можем там очень серьезно и решительно реагировать.

<…>

Что происходит в тот момент, когда мы отправляем людей обратно, а Россия их не забирает, где они останутся? Прямо там?

Да, между двумя пограничными пунктами действительно есть территория. <…> Между двумя точками находится территория более пятисот метров, где может находиться человек. Но что мы сделали сейчас? Мы, так сказать, перенесли свою деятельность именно на эту границу, то есть уже на границе мы можем убедиться в том, кто есть кто. Если это действительно миграционная атака, то эти люди скорее окажутся на российской стороне.

Но даже это не всегда хорошее решение, если потенциально будут сотни замерзших людей.

Да, это проблема. На самом деле, жаль и этих людей, потому что они тоже не виноваты, что Россия использует их как такое оружие против Эстонии и других соседних стран. Россия может свободно создавать на границе гуманитарные проблемы, и такие ситуации, когда нам также придется закрывать погранпункт, чтобы люди не замерзли насмерть. <…>

Это работает так: если вы принимаете человека, вам все время присылают новых, и в конечном счете этих людей становится тысячи и тысячи, и если вы не впускаете их к себе, а другая сторона – обратно, они начинают замерзать. Чтобы всего этого избежать, границы должны быть закрыты. <…>

Если возникнет такая необходимость, мы сможем довольно быстро закрыть границы.

Теперь реальная проблема – это те, кто останется по ту сторону границы. Многие люди ездят в Нарву <...> – мы который месяц говорим, что ездить в Россию неразумно, особенно сейчас.

Я думаю, что самая сложная задача стоит перед предпринимателями. Если ваш грузовик должен ехать (в Россию сейчас – ред.), то я, к сожалению, не могу сегодня с гарантией сказать, что и в какой день произойдет. Необходимо учитывать риски того, что в какой-то момент границы могут быть закрыты. В какой степени, мы не можем сказать заранее.

Мы обязательно должны дать эстонцам возможность вернуться в Эстонию. Пешком это будет или на машине, где и как – этого сегодня пока сказать нельзя.

<…> Мы координируем эту деятельность с министрами внутренних дел, коллегами из полиции и Погранохраны из всех стран, граничащих с Россией с востока. Мы обсуждали подобные ситуации <…>. Принцип в том, чтобы делать эти вещи вместе. Иначе в этом нет логики. Если Финляндия закроется, Эстония должна закрыться. Тогда все эти люди переместятся к границе Латвии и Литвы, а значит, начнется эффект домино, и вся восточная граница Европы может быть полностью закрыта в один момент.

На ситуацию повлияло решение России закрыть погранпереход со своей стороны из-за ремонта? Как вы смотрите на это сейчас?

<…> Все приграничные страны, вы имеете в виду, а не только Эстония? Сообщается, что их пограничные пункты с российской стороны будут отремонтированы в следующем году или через год. Что именно это за сигнал и в чем тут план, я не знаю.

Немного сомнительно, что в нынешней экономической ситуации российские пограничные пункты будут расширяться и обновляться. Скорее, это может быть какой-то другой план <...> Ну, мысль тяготеет к тому, что скорее Россия сама увидит, что этот транзитный и приграничный трафик значительно сократится или в конечном итоге исчезнет совсем.