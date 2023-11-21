    В Пярну удивительно высокие продажи квартир

    Вид на Пярну с высоты птичьего полета.Фото: Земельный департамент

    Пярнуский рынок квартир удивил в октябре ростом: почти на 30% в годовом выражении и на 75% по сравнению с сентябрем.

    С июня прошлого года в Пярну не совершалось столько сделок по продаже квартир, сколько состоялось в октябре, пишет Äripäev по данным Земельного департамента. Это также месячный рекорд по купле-продаже квартир в Пярну в этом году.
    91столько сделок с квартирами прошло в октябре в Пярну.
    Что касается столицы, то там другая картина. В Таллинне в октябре было 679 сделок с квартирами, что на 2% меньше, чем в октябре 2022 года. При этом, сделок с новыми квартирами на 38% меньше, чем за тот же период год назад. Однако перепродажа квартир выросла на 12%.
    В целом по Эстонии в октябре было заключено 3382 сделки купли-продажи жилой недвижимости, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце.
    А в это время в Таллинне:
    1812 сделок касалось собственности на квартиру
    591 сделка прошла с участками под застройку
    786 сделок с незастроенными участками
    3077евро – столько стоил в октябре 2023 года квадратный метр квартиры.
    В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в октябре в среднем 4200 евро, а квадратный метр старой квартиры стоил 2815 евро. Годовой рост цен на новые квартиры составляет почти 23%, а уровень цен вторичной продажи на 0,5% ниже уровня августа прошлого года.
    В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2299 евро, а годовое снижение количества сделок – 1,5%.

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