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21 ноября 2023 в 9:12









В Пярну удивительно высокие продажи квартир

Вид на Пярну с высоты птичьего полета. Фото: Земельный департамент

Пярнуский рынок квартир удивил в октябре ростом: почти на 30% в годовом выражении и на 75% по сравнению с сентябрем.

С июня прошлого года в Пярну не совершалось столько сделок по продаже квартир, сколько состоялось в октябре, пишет Äripäev по данным Земельного департамента. Это также месячный рекорд по купле-продаже квартир в Пярну в этом году.

91 столько сделок с квартирами прошло в октябре в Пярну.

Что касается столицы, то там другая картина. В Таллинне в октябре было 679 сделок с квартирами, что на 2% меньше, чем в октябре 2022 года. При этом, сделок с новыми квартирами на 38% меньше, чем за тот же период год назад. Однако перепродажа квартир выросла на 12%.

В целом по Эстонии в октябре было заключено 3382 сделки купли-продажи жилой недвижимости, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце.

А в это время в Таллинне:

1812 сделок касалось собственности на квартиру

591 сделка прошла с участками под застройку

786 сделок с незастроенными участками

3077 евро – столько стоил в октябре 2023 года квадратный метр квартиры.

В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в октябре в среднем 4200 евро, а квадратный метр старой квартиры стоил 2815 евро. Годовой рост цен на новые квартиры составляет почти 23%, а уровень цен вторичной продажи на 0,5% ниже уровня августа прошлого года.

В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2299 евро, а годовое снижение количества сделок – 1,5%.