UPM планирует отправить более 2000 человек в принудительный отпуск

Рихо Террас: у США нет желания реально выиграть войну в Украине
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.