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Шпионский скандал стал испытанием для моей инвестиционной позиции в 75 000 евро

Чтобы на стоимость одной из крупнейших инвестиций в моем портфеле начал влиять предполагаемый роман генерального директора компании с китайской шпионкой — такого, насколько я помню, раньше еще не случалось.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг вместе с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг в мае 2025 года.
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