Шпионский скандал стал испытанием для моей инвестиционной позиции в 75 000 евро
Чтобы на стоимость одной из крупнейших инвестиций в моем портфеле начал влиять предполагаемый роман генерального директора компании с китайской шпионкой — такого, насколько я помню, раньше еще не случалось.
Во вторник американские фондовые рынки накрыла новая волна распродаж. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен укрепил уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в следующем месяце.
Прошлой осенью акции квантовых компаний дорожали такими темпами, что Rahakratt за один месяц успел и купить их, и продать часть с большой прибылью, тогда как Райво Хейн решил сохранить все акции. Теперь цены акций наиболее известных квантовых компаний находятся на 65–81% ниже пиковых значений, и оба инвестора несут убытки.
Американские фондовые рынки в понедельник резко выросли, поскольку интерес инвесторов к сектору искусственного интеллекта вновь усилился. Однако в стороне от роста остался производитель чипов Nvidia, на акции которого давил шпионский скандал, разгоревшийся вокруг генерального директора компании.
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