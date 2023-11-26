Производитель домов перешел под крыло «могильщика» компаний

Показуха в аптечном бизнесе: множатся фирмы, тают миллионы, а ошибки говорят больше тысячи слов

Äripäev просмотрел несколько сотен годовых отчетов эстонских аптек и нашел закономерности и сделки, которые позволяют сказать: на аптечном рынке разворачивается спектакль.

Äripäev просмотрел несколько сотен годовых отчетов эстонских аптек и нашел закономерности и сделки, которые позволяют сказать: на аптечном рынке разворачивается спектакль.