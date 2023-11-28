Финны закрывают в Эстонии мебельные магазины Sotka и Asko

Глава бизнес-ангелов: пять советов начинающему инвестору в стартапы
Президент Эстонской ассоциации бизнес-ангелов EstBAN Лаури Анталайнен, который за десять с лишним лет инвестировал в 60 с лишним стартап-компаний, дает советы начинающим бизнес-ангелам, основанные на его личных ошибках, чтобы вместо дорогостоящей забавы действительно можно было бы заработать хороший доход.
Президент Эстонской ассоциации бизнес-ангелов EstBAN Лаури Анталайнен, который за десять с лишним лет инвестировал в 60 с лишним стартап-компаний, дает советы начинающим бизнес-ангелам, основанные на его личных ошибках, чтобы вместо дорогостоящей забавы действительно можно было бы заработать хороший доход.