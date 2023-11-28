Это судьба: электростанция в Аувере проработала всего день и вновь сломалась

Swedbank заподозрил предприятие в оказании услуги российскому сенатору

Swedbank приостановил платеж, в пояснении к которому были указаны имя и фамилия подсанкционного лица. Чтобы исключить случайное совпадение имени и фамилии, банк запросил личные данные человека, упомянутого в платеже, и до получения этих данных заморозил перевод.

Swedbank приостановил платеж, в пояснении к которому были указаны имя и фамилия подсанкционного лица. Чтобы исключить случайное совпадение имени и фамилии, банк запросил личные данные человека, упомянутого в платеже, и до получения этих данных заморозил перевод.