Таллиннский окружной суд отменил решение об экстрадиции криптомиллионеров Турыгина и Потапенко в США

Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Patrik Tamm

Таллиннский окружной суд сегодня отменил решения об экстрадиции Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США, передает Rus.Postimees.

Департамент юстиции США направил Эстонской Республике письменный запрос об экстрадиции граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.
Правительство республики постановлениями от 07.09.2023 приняло решение о выдаче этих лиц Соединенным Штатам Америки на основании § 452(1) Пенитенциарного кодекса и статьи 2 Соглашения о выдаче между Правительством Эстонской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.
Сегодняшним решением Окружной суд отменил решения Таллиннского административного суда от 18.10.2023 и вынес новые решения, поддерживающие апелляции.
Окружной суд установил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.

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