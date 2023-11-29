Таллиннский окружной суд отменил решение об экстрадиции криптомиллионеров Турыгина и Потапенко в США
Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Patrik Tamm
Таллиннский окружной суд сегодня отменил решения об экстрадиции Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США, передает Rus.Postimees.
Департамент юстиции США направил Эстонской Республике письменный запрос об экстрадиции граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.
Правительство республики постановлениями от 07.09.2023 приняло решение о выдаче этих лиц Соединенным Штатам Америки на основании § 452(1) Пенитенциарного кодекса и статьи 2 Соглашения о выдаче между Правительством Эстонской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.
Сегодняшним решением Окружной суд отменил решения Таллиннского административного суда от 18.10.2023 и вынес новые решения, поддерживающие апелляции.
Окружной суд установил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.
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