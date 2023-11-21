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Кристель Хярма

21 ноября 2023 в 6:07









Криптомиллионеры, просидевшие под стражей год, останутся за решеткой еще на полгода

Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко в порядке исключения останутся под стражей более года. В противном случае они бы уже сегодня вернулись домой. Фото: Patrik Tamm

В годовщину ареста криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина суд принял решение задержать их еще на шесть месяцев. В то же время в окружном суде оспаривается решение правительства об их экстрадиции в США.

По мнению Харьюского уездного суда, арест Ивана Турыгина и Сергея Потапенко продолжает оставаться неизбежно необходимым, поэтому суд продлил срок содержания под стражей до их экстрадиции еще на шесть месяцев. Суд отклонил ходатайство защиты отпустить Турыгина и Потапенко домой под электронное наблюдение.