    Lux Express открывает новую прямую линию Таллинн-Варшава

    Поездка из Таллинна в Варшаву продлится 18 часов.Фото: Liis Treimann

    С 1 декабря, каждый день из Таллинна в Варшаву будет отправляться автобус новой прямой линии Lux Express. Варшава является одним из важнейших в Европе узлов для предпочитающих автобусы пассажиров.

    Поездка продлится 18 часов и стоимость билетов начинается от 29 евро.

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