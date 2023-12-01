Lux Express открывает новую прямую линию Таллинн-Варшава

Lux Express использует зарегистрированные в России автобусы. Будет ли компания и дальше ездить в Санкт-Петербург?

Автобусная компания Lux Express использует для поездок между Эстонией и Россией автобусы своей дочерней компании АО Eurolines, зарегистрированной в России, пишет