    Lux Express использует зарегистрированные в России автобусы. Будет ли компания и дальше ездить в Санкт-Петербург?

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Автобусная компания Lux Express использует для поездок между Эстонией и Россией автобусы своей дочерней компании АО Eurolines, зарегистрированной в России, пишет Postimees.

    По словам руководителя Lux Express Eesti Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений, выдаваемых в соответствии с соглашением между Министерством экономики и коммуникаций Эстонии и Министерством транспорта России.

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