Lux Express использует зарегистрированные в России автобусы. Будет ли компания и дальше ездить в Санкт-Петербург?
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Автобусная компания Lux Express использует для поездок между Эстонией и Россией автобусы своей дочерней компании АО Eurolines, зарегистрированной в России, пишет Postimees.
По словам руководителя Lux Express Eesti Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений, выдаваемых в соответствии с соглашением между Министерством экономики и коммуникаций Эстонии и Министерством транспорта России.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!