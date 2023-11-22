    Число пассажиров автобусов Таллинн-Петербург выросло в полтора раза с закрытием финских КПП

    Количество пассажиров на линии Таллинн-Петербург Lux Express 17-19 ноября выросло на 48%.Фото: JANIS LAIZANS

    На 48% выросло число пассажиров автобусов эстонского перевозчика Lux Express на линии Таллинн-Петербург в первые выходные после закрытия четырех КПП на южном участке финско-российской границы.

    Как рассказал ДВ коммерческий директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос, часть клиентов закрытой линии Хельсинки-Петербург вместо нее вынуждены пользоваться линией Таллинн-Петербург. Однако массового обмена билетов не происходит. «Желающие обменять билеты на линию Таллинн-Петербург есть в основном на период, связанный с Рождеством и Новым годом», – отметил Роос.

    По решению правительства Финляндии, в ночь на 18 ноября четыре пограничных КПП на южном участке финско-российской границы были закрыты. Причиной стал эктремальный рост на погранпереходах числа мигрантов-просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока, которые, не имея шенгенских виз, пытаются попасть в ЕС через Россию. В Хельсинки настаивают, что власти РФ содействуют их прибытию на границу с Финляндией.

    По сравнению с предыдущими выходными (пятница-воскресенье) количество пассажиров на линии Таллинн-Петербург 17-19 ноября выросло на 48%. Средняя заполняемость в настоящее время составляет около 70%, до закрытия финско-российских погранпереходов она составляла менее 60%, сообщил коммерческий директор Lux Express.
    При этом в компании говорят, что на период рождественских и новогодних праздников востребованность рейсов в Россию и обратно традиционно еще выше. Несмотря на заявления властей о возможном закрытии КПП и на эстонском участке границы с РФ, клиенты не отказываются от поездок: «Массового возврата билетов на рождественский сезон мы пока не наблюдаем», – подтвердил Роос.

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