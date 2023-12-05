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dv.ee

5 декабря 2023 в 7:44









В Финляндии прогнозируют высокие цены на электричество

Весной цены на электроэнергию в Финляндии могут начать снижаться. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Финские аналитики прогнозируют сохранение высоких цен на электроэнергию в течение наступившей зимы со средней стоимостью электричества выше 10 центов за киловатт-час.

Аналитик компании Lumme Energia Марко Пиккарайнен сказал финскому телерадиовещанию Yle, что цены на электричество во фьючерсных сделках в декабре выросли на 37% по сравнению с ноябрем, передает rus.err.ee.

Портфельный менеджер энергетической компании Väree Ристо Киннунен отметил, что цены на электроэнергию уже в ноябре были выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Он указал на то, что в ближайшие недели ожидается холодная погода со слабым ветром и незначительными осадками. Холодная погода приведет к увеличению потребления электроэнергии, при этом при слабом ветре и осадках производительность ветряных и гидроэлектростанций также будет низкой – все это приведет к росту цен на электроэнергию.