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Кристьян Кург

15 ноября 2023 в 13:44









Руководитель Eesti Gaas: ждать дешевой электроэнергии нет смысла

Инвестиции в зеленую энергетику в конечном итоге будут оплачены потребителем, уверен руководитель Eesti Gaas Маргус Каазик. Фото: Johanna Adojaan

Инвестиции в зеленую энергетику в конечном итоге будут оплачены потребителем, уверен руководитель Eesti Gaas Маргус Каазик.

В ближайшие годы не стоит ждать существенного падения цен на электроэнергию, «зеленый поворот» не гарантирует очень низких цен на электроэнергию, заявил руководитель Eesti Gaas Маргус Каазик.

«Я не слишком оптимистичен в отношении того, что наше будущее и зеленая революция принесут нам сверхдешевые цены на энергоносители, скорее средние и довольно нестабильные», – отметил Каазик на конференции «Tööstuse äriplaan 2024».

Цены на энергоносители снизились с удручающе высокого уровня прошлого года: средняя стоимость электричества в 2023 году держалась на отметке ниже 100 евро за мегаватт-час, а цена на газ колебалась между 40 и 50 евро за мегаватт-час, отметил он.

Однако, по словам Каазика, согласно отраслевым прогнозам на ближайшие четыре года существенного падения цен не предвидится. «Электричество за 30 евро в три раза лучше, чем электричество за 90 евро, проще говоря. Проблема с электричеством за 30 евро в том, что его невозможно произвести», – сказал он.

Каазик добавил, что, конечно, в определенные моменты цена на электроэнергию может даже упасть в минус, поскольку производство зеленой энергии настолько велико, что остается ее избыток.

При этом, по мнению Каазика, необходимо учитывать, что большая часть мирового производства электроэнергии должна быть заменена в рамках зеленой революции, а с электрификацией всего производство электроэнергии должно быть увеличено в два-три раза по сравнению с текущим уровнем.

«При цене 30 евро за мегаватт-час электростанцию просто никто не станет строить», – уверен Каазик. Он отмечает, что энергию можно получить от солнечных электростанций по цене около 50 евро за мегаватт-час, от береговых ветряных электростанций по 60-70 евро и от морских ветряных электростанций по цене около 100 евро за мегаватт-час.

«Кто-то должен за это платить. Не может быть, чтобы кто-то инвестировал в производственное устройство с расчетной стоимостью в 100 евро-мегаватт-час, а затем систематически начинал продавать его по 30 евро за мегаватт-час», – отметил Каазик и добавил, что именно по этой причине потребителям не следует ожидать падения цен.

При этом, по словам Каазика, ясно, что альтернативы зеленой революции нет и что производители вынуждены развивать возобновляемую энергетику в Эстонии. Однако производство зеленой энергии не является равномерным, его необходимо поддерживать контролируемым производством. Оптимальным средством для этого глава Eesti Gaas, как и положено при его должности, считает использование газовой генерации.