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dv.ee

19 ноября 2023 в 11:54









В Эстонии резко сократились выбросы парниковых газов

Атомная энергетика является одной из возможных замен сланцевых заводов, но это пока очень отдаленное будущее. Фото иллюстративное. Фото: Ververidis Vasilis

По данным Евростата, во втором квартале этого года выбросы парниковых газов в Европейском Союзе (ЕС) снизились до 821 миллиона тонн эквивалента углекислого газа (CO2). За год снижение составило 5,3%. В Эстонии же выбросы снизились значительно больше, пишет Postimees.

Как сообщил Евростат, в Эстонии в годовом сравнении выбросы уменьшились на 23,1%.