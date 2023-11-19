    В Эстонии резко сократились выбросы парниковых газов

    Атомная энергетика является одной из возможных замен сланцевых заводов, но это пока очень отдаленное будущее. Фото иллюстративное. Фото: Ververidis Vasilis

    По данным Евростата, во втором квартале этого года выбросы парниковых газов в Европейском Союзе (ЕС) снизились до 821 миллиона тонн эквивалента углекислого газа (CO2). За год снижение составило 5,3%. В Эстонии же выбросы снизились значительно больше, пишет Postimees.

    Как сообщил Евростат, в Эстонии в годовом сравнении выбросы уменьшились на 23,1%.

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