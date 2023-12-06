    Еврокомиссар: Эстонии не нужна своя АЭС

    Кадри Симсон полагает достаточным того, что атомная электростанция есть у соседей.Фото: Andras Kralla

    Эстонии не нужна собственная АЭС, поскольку нехватку электричества, вырабатываемого ветропарками, можно компенсировать за счет атомных станций Финляндии и Швеции, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    "Более взаимосвязанный рынок электроэнергии также обеспечивает то, что каждому государству-члену ЕС не обязательно иметь собственную атомную электростанцию", - цитирует Симсон Rus.ERR.
    Она отметила, что для более взаимосвязанного рынка электроэнергии нужны новые соединения, указав на то, что ЕС готов профинансировать [энергокабель] Estlink 3.
    Симсон также заявила на международной климатической конференции в Дубае, что более 120 стран присоединились к инициативе Европейской комиссии, согласно которой после 2030 года удовлетворять дополнительные потребности в энергии следует только за счет возобновляемых источников энергии.

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