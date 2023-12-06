Шоколад с мухоморами не пришелся к столу

Жизнь продолжается: торговцы надеются, что уже к лету о повышении налога все забудут

Как предполагают руководители торговых предприятий, ухудшение экономической ситуации и повышение налога с оборота несколько охладит покупательский спрос в зимние месяцы, однако уже во втором полугодии 2024 года торговцы рассчитывают на рост выручки.