    Шоколад с мухоморами не пришелся к столу

    Производители утверждают, что запрещенный продукт обладает чудодейственными свойствами.Фото: скриншот FB StayYoung

    Мухоморы опасны для здоровья, продажа продуктов питания с ними запрещена, напоминают чиновники. Несмотря на это, гриб продолжают использовать производители органического шоколада.

    В социальных сетях продается шоколад, содержащий красный мухомор (Amanita muscaria), сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Но он ядовит. «Такие продукты запрещено использовать в товарах, предназначенных для употребления в пищу», – пояснила главный специалист продовольственного отдела департамента Кайри Сисаск. Этот запрет действует на территории всего Евросоюза.
    Чиновники установили, что шоколад произведен компанией Prana Organics OÜ. «В отношении производителя возбуждена надзорная процедура, он обязан изъять опасную продукцию с рынка», – сказала Сисаск.
    Впрочем, еще до того как контролирующие органы обратили внимание на нарушение, компания Prana Organics сообщала, что собирается покинуть Эстонию и перенести бизнес в Украину. «В связи с предстоящим увеличением объема производства», а также с учетом запрета на мухоморы и запланированным ростом ставки налога с оборота до 22% с 1 января 2023 года. Компания станет «эстонским беженцем в Украине», шутят авторы поста.
    Фото: фото из FB Prana Organics
    «В Эстонии прекрасная зона комфорта, поддерживающие родные стены, много счастливых (шоколадных) друзей, но в Украине:
    1) в 3 раза дешевле рабочая сила, в 3 раза дешевле электричество.
    2) мухоморы не под запретом
    3) 18%-ный налог (плюс есть льготы)
    4) возможно, еще более красивые девушки…».
    Органический шоколад с мухоморами продается на нескольких страницах у торговой марки Stay Young - родственной компании.

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