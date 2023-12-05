    В Таллинне закрывается бар Sveta

    Фото: фото из фейсбука Sveta

    В декабре бар Sveta окончательно закроется. По словам основателей заведения, причиной тому стали тяжелые экономические условия, появившиеся во время локдаунов и продолжающиеся по сей день.

    «С тяжелым сердцем сообщаем, что к сожалению Sveta закрывается», - такая запись появилась на официальной страничке бара на Теллискиви. Представители заведения уточнили, что до конца 2023 года бар будет открыт.
    По словам владельцев, причина закрытия заведения - совокупность сменявших друг друга тяжелых обстоятельств, которые начались во время локдаунов в пандемию, продолжились во время энергетического кризиса и не утихли после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России.
    «Пообщавшись с разными заведениями, могу смело сказать, что Sveta не единственное место, которое находится в таком состоянии: возможно, появятся новости о том, что некоторые клубы закрывают свои двери», - говорит другой сооснователь бара Sveta Роман Демченко.

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