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dv.ee

7 декабря 2023 в 11:15









Тоомпарк: остаток неоплаченных к сроку жилищных кредитов увеличился на 61% за два года

Аналитик Тыну Тоомпарк. Фото: Liis Treimann

По словам аналитика по недвижимости Тыну Тоомпарка, стоит следить за тем, превращаются ли короткие задержки платежей в долгосрочные проблемы, и если да, то с какой скоростью, пишут Kinnisvarauudised.

По данным Eesti Pank, на конец третьего квартала 2023 года остаток просроченных жилищных кредитов составлял 136 миллионов евро. На его долю пришлось 1,2% общего портфеля жилищных кредитов.