    Олег Осиновский разгневался на Tallinna Vesi: «В бизнесе так не делают!»

    Олег Осиновский разгневан тем, что водопроводная компания, по его мнению, стала решать вопросы через прессу.Фото: Liis Treimann

    Предприниматель Олег Осиновский был очень удивлен, узнав, что Tallinna Vesi предъявила претензии в адрес строителей его девелоперского проекта «Новая Голландия» на страницах Äripäev. Он считает такое поведение крайне странным.

    «Если у Tallinna Vesi есть какая-то проблема, они должны общаться со строителем. Почему они это делают через газету? – задается вопросом он. – Если случилась какая-то проблема, то пришли бы и спросили у строителей или у наших руководителей. Наши бы помогли как-то, не бросили бы мы эту "Таллиннскую воду". А жаловаться через газету... Прямо как из леса».

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