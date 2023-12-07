Провалы Ида-Вирумаа: земля трескается, дома проседают, строить невозможно

Вырытые полвека назад сланцевые шахты в Ида-Вирумаа разрушаются — в полях и лесах появляются большие провалы, в Йыхви трудно найти подходящий участок для строительства, а жилые дома в Кохтла-Ярве идут трещинами.

«Здесь есть трещина, вот, ее видно здесь», – говорит Елена, член правления квартирного товарищества в Южном микрорайоне Кохтла-Ярве. Одновременно она открывает наружную дверь многоквартирного дома, чтобы показать трещину в тамбуре. Южный микрорайон в народе называют Оутокумпу в честь города-побратима в Финляндии. Весь район был построен в качестве эксперимента на месте старой шахты в 1970-е годы.

Прямо под жилым домом Елены расположены шахтные штольни, и последствия этого можно увидеть невооруженным глазом: пол в подъезде проседает даже после повторной заливки, на стенах коридоров и подвалов зияют большие трещины, плитка принимает форму «домика», вставая дыбом. Стены дома скреплены металлическими стяжками – в надежде сохранить трескающееся здание.

Еще 10-15 лет назад один из собственников квартир повесил в подъезде небольшую икону – в надежде на защиту от провалов и трещин. Фото: Liis Treimann

Жители со временем заделывают трещины, часто под отделкой их можно и не заметить. Елена же оставила старые повреждения нетронутыми, чтобы наблюдать и иметь возможность оценить, как быстро меняется состояние здания. В квартирном товариществе сегодня даже нет общего представления о всех трещинах в квартирах, не все из них выносят на обсуждение. Если где-то проблема обостряется, владельцы тут же сами заделывают трещину.

Дом Елены не единственный в Южном микрорайоне столкнулся с проблемой движения грунта и трещин. По заказу государства эксперты исследовали здания, и установили, что процесс проседания продолжается, но прямой опасности для жителей на данный момент нет. Несмотря на такую оценку, жители по-прежнему обеспокоены: газовые трубы из-за подвижек грунта могут лопнуть, к тому же проблемы с трещинами ставят под вопрос реновацию квартирных домов.

«Мы понимаем, что быстрого решения не будет. И поэтому мы боремся. Государство говорит "это ваш дом"», а мы – "нет, нет, нет. Это ваши шахты под ним"», – возражает Елена.

В свое время район Оутокумпу был построен по экспериментальному спецпроекту. Дома стоят непосредственно над штольнями рудника Кява-2. Фото: Liis Treimann

Рудник Кява действовал с 1924 по 1973 год. Улица Каце, где построена единственная в городе эстонская школа, также находится в Южном микрорайоне. Если верить местным жителям, при постройке зданий здесь учитывалось, что в будущем дома возможно будут проседать и рушиться. Шахтные штольни – не единственная проблема. Кроме них, неустойчивости зданий способствует балласт из строительного мусора, использованный при возведении микрорайона в 1970-х.

Самые опасные провалы

Все чаще на поверхности можно увидеть следы обрушения старых сланцевых выработок. Наибольшую опасность представляют вентиляционные отверстия старых шахт или шурфы. Самые глубокие воронки, остающиеся после их обрушения, имеют глубину в 10 метров и ширину 5 метров. Всего старых шахт около 900 – по данным Института геологии Таллиннского технического университета, количество обрушений шахт растет, поскольку когда-то для укрепления их сводов использовалась древесина, теперь уже сгнившая. Ускоряет процесс разрушения и то, что значительная часть старых выработок сегодня затоплена.

По данным Министерства климата, в этом году образовались два новых провала. Один из них возник на сельскохозяйственных угодьях муниципалитета Тойла. Дыра в земле окружена электрическим забором, чтоб защитить пасущихся вокруг овец и лошадей. Местным жителям уже нет дела до ямы, для них провалы стали привычными, и каждую новую трещину в земле уже не обсуждают. Фото: Liis Treimann

В Ида- и Ляэне-Вирумаа имеется около 126 квадратных километров территорий старых закрытых шахт, которые государство должно рекультивировать. Это сопоставимо с тремя четвертями площади Таллинна, а общая территория выработок в Ида-Вирумаа вдвое превышает площадь столицы.

«Это вечная проблема – она останется навсегда», – говорит Майт Сепп, исследователь естественной географии Тартуского университета. Он уверен, что в какой-то момент все старые подземные сланцевые шахты обрушатся.

«Я полагаю, что добыча сланца никогда не была по-настоящему прибыльным делом, – говорит Сепп. – Если мы начнем рассматривать последствия в 400-летней перспективе, большая часть прибыли уйдет на будущую ликвидацию экологического ущерба».

Штольни старой шахты Кохтла не затоплены благодаря тому, что рядом еще работает более новая шахта Оямаа. Но деревянные распорки рудника насквозь прогнили, в подземных коридорах рушится потолок. Фото: Liis Treimann

Нет смысла строить на изрытом грунте

По словам советника по развитию волости Йыхви Рейна Луусе, больше половины территории региона изрыто шахтами. «В некоторых местах вообще невозможно строить», – говорит он. По словам Лууса, строительство поверх шахты обходится намного дороже, поскольку сваи фундамента приходится забивать в нижнюю часть самого рудника. «Нет смысла строить на изрытом грунте», – уверен он.

Карта рельефа наглядно показывает, как шахты повлияли на ландшафт Ида-Вирумаа. В лесах нелегко заметить даже большие провалы, но на полях воронки хорошо просматриваются даже невооруженным глазом. Фото: Kuvatõmmis maa-ameti geoportaalist

Руководитель Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа Теэт Куусмик вспоминает, как при развитии бизнес-парка в Кивиыли, во время рытья котлована для насосной станции рабочие вдруг оказались в сланцевой шахте времен Эстонской республики. В свое время разработку этой штольни прекратили из-за пожара. «Проект остался незавершенным», – рассказывает Куусмик.

На данный момент Куусмик занимается жилым строительством в Йыхви, и то, что часть территории города изрыта тоннелями, а часть нет, создает серьезные проблемы. Хотя у проектировщиков есть карты горняцких ходов, им все равно приходится сначала производить пробное бурение и очень точно определять расположение шахтных выработок. Если шахта в какой-то части находится под зданием, приходится вбивать дополнительные сваи, цена таких мер может составить до четверти от стоимости возведения нового дома.

За спорткомплексом Кохтла-Ярве, под бывшим теннисным кортом находится шахта Кява, которая начала разрушаться много лет назад. Из-за этого уже образовался провал длиной 100 метров и глубиной в метр. Фото: Liis Treimann

Тревожный сентябрь в Йыхви

Володя, который круглый год живет на даче садового кооператива «Виру-Мари» в деревне Кахула волости Йыхви, однажды сентябрьской ночью проснулся от громкого шума. Необычный звук напугал мужчину, который спросонья не смог обнаружить его источник. Утром, выйдя на улицу, Володя увидел, что за его садом земля пошла трещинами и сильно просела, образовав уклон в сторону леса.

Дровяной сарай Володи накренился в сторону леса. Фото: Liis Treimann

Земельный участок расположен над ныне закрытыми шахтными туннелями Виру. Проседание грунта произошло на восьми участках. Благодаря тому, что трещины в почве раскрылись за пределами садоводства, по словам Володи, дома не пострадали. Однако дровяной сарай мужчины, стоящий за забором, был поврежден и накренился в сторону леса. Пострадала и соседская баня. Пожимая плечами, Володя признается, что не может вообразить, какая сила так сдвинула землю. Подобное в этих краях происходит впервые.

Владельцем разрешения на добычу полезных ископаемых на шахте Виру является Enefit Power, правопреемник бывшего Eesti Põlevkivi, поэтому Eesti Energia должна компенсировать убытки. По словам Володи, сотрудники Eesti Energia прибыли для проверки, запустили над садоводством дрон и заверили, что вопрос будет решен весной. Тем временем мужчина сам заделал щели в развалившемся из-за подвижек грунта заборе.

Дорога, ведущая к действующей шахте Оямаа в деревне Вырну, извилистая, потому что много лет назад вся деревня была изрыта под землей шахтными комбайнами. Фото: Liis Treimann

Раненая земля

С 1960-х годов в Эстонии в основном применялась так называемая камерная добыча сланца. При использовании этого метода в шахтах ставились опорные конструкции или столбы, поддерживающие потолок.

Гораздо более эффективным способом, который применялся в северной части выработок Вирумаа, была добыча сланца комбайнами. Техника позволяла добывать пласты сланца длиной в несколько сотен метров. Когда комбайн проходил весь участок, потолок шахты тут же рушился, оставляя на поверхности земли провалы глубиной по 1,5 метра. «Мои родители рассказывали, что, когда где-нибудь в поле проваливался грунт, все равно раздавался ужасный шум и грохот – это пугало людей», – вспоминает ученый Мейт Сепп.

Он объясняет, что добыча сланца комбайнами с экономической точки зрения наиболее разумна. «Не нужно много рабочей силы, все ресурсы сразу добываются из-под земли», – говорит он. По словам Сеппа, степень обрушения выработок зависит от того насколько глубоко залегает сланец и что находится между слоем полезных ископаемых и уровнем землей. «Если есть глина и морены, резких обвалов не бывает», – объясняет он.

При добыче камерным методом резких обвалов сразу тоже не происходит. Но перекрытия шахт однажды все-таки разрушаются, и выработки начинают проваливаться.

Старый сарай одного из хуторов деревни Вырну расположен ровно на краю лавы, оставшейся после прохода комбайна, он завалился на бок и частично погрузился в землю. Фото: Liis Treimann

Молодой хозяин хутора рядом с шахтой Оямаа вспоминает, что оставшаяся после прохода комбайна шахта рядом с их фермой обрушилась в 1990-е годы, когда он был еще мальчиком. Старый сарай располагался ровно на краю оставшейся после комбайна выработки и завалился набок вместе с землей.

Хотя сам хутор остался нетронутым, по словам мужчины, отдельные повреждения в доме все-таки есть. По словам хуторянина, в какой-то момент бетонная лестница в нем просто обрушилась. Также скважину пришлось несколько раз углублять, поскольку вода на участке была полностью испорчена добычей сланца.

В городе Кивиыли появился провал, внутрь которого лазают любопытные дети. Фото: Liis Treimann

Городская воронка Кивиыли

В городе Кивиыли, на улице Оя, рядом с опустевшими на зиму домами зияет провал. По словам Лайне, живущей на соседнем участке, местные мальчишки приходят, чтобы исследовать его изнутри. Под землей скрыто множество ходов бывшей шахты Кивиыли, которые тянутся под железной дорогой и разбегаются в нескольких направлениях.

«Молодежь имеет смелость исследовать шахты, и кто знает, что там можно найти», – вздыхает Лайне. У женщины есть собственный опыт борьбы с воронками. Она предоставила грунт, чтоб засыпать образовавшийся семь лет назад провал в Варинурме, за соседним лесом. По словам жительницы Кивиыли, никто не хотел брать на себя ответственность за яму, но в итоге опасные дыры зарыли в октябре прошлого года.

Провал на улице Оя появилась еще раньше, чем в Варинурме, но с ним пока так никто и не разобрался. Соседние дома заселены только летом, яма завалена мусором и другими отходами. По словам Лайне, провал никак не нарушает ее повседневный быт. Сама женщина близко к яме не подходит, а в окрестных перелесках можно обнаружить и множество других дыр в земле.

Однако она все равно считает провалы потенциально опасными. Лайне волнуется, что красно-белая полосатая защитная лента вокруг дыр в земле понятна для человека, а вот животные могут обойти ее и провалиться. Кроме того, женщина обеспокоена тем, что земля однажды просядет и на ее участке.

По словам Лайне, местные провалы уже имеют своего рода известность: если кто-то где-то слышит, что где-то образовалась новая воронка, собирается толпа, все хотят ее увидеть. Так, на протяжении многих лет многие люди посещали провал на территории Кулаплатси, чтобы исследовать и сфотографировать «достопримечательность».