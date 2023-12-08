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Стийне Рейнтам

8 декабря 2023 в 14:54









Сладкая жизнь: выручка кондитерского магазина взлетела с нуля до миллиона евро за год

«Я очень забочусь о своем здоровье, но в то же время позволяю себе кое-что из Candy Pop, – признается директор магазина Довидас Юшкис. – У всех нас бывают плохие дни или мы просто балуем себя, и это нормально. Вопрос в количестве». Фото: Лийз Трейманн

Очень кислые мармеладки, чипсы со вкусом устриц, безалкогольный напиток со вкусом клубники и леденцов без сахара. Все это и многое другое можно найти в Candy Pop. Магазины красочны, от пола до потолка забиты товарами и, возможно, слишком пустынны в разгар рабочего дня.

С сентября 2022 года в Эстонии появилось четыре таких магазина сладостей и снеков. Все расположены в лучших торговых центрах столицы, на лучших площадках. Оборот компании вырос с нуля до шестизначной суммы.