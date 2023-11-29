Начальник смены нарвского погранпункта капитан Меэлис Пилле среди «зубов дракона». Пока они еще не сомкнулись. Фото: Liis Treimann

Тысяча финнов вместо сотни нелегалов: репортаж с Нарвского погранпункта

Эстонские власти готовятся к миграционной атаке – но случится ли она, никому не известно. ДВ и Äripäev провели несколько часов на погранпункте в Нарве, но увидели пока только «несунов», туристов и жителей Финляндии.

«Нашествие велосипедистов» из стран Африки и Ближнего Востока заставило Финляндию закрыть погранпункты на границе с Россией. Эстония готова последовать этому примеру: на мосту «Дружба» между Нарвой и Ивангородом еще с 17 ноября приготовлены бетонные «зубы дракона», чтобы перекрыть движение.

С тех пор от эстонских властей поступали противоречивые сигналы, окончательного решения о закрытии объявлено не было.

Во вторник, когда журналисты ДВ и Äripäev находились в погранпункте, наплыва выходцев из Африки и Ближнего Востока не наблюдалось. Зато наблюдался наплыв финнов – каждый день границу в Нарве теперь переходит на тысячу человек больше, чем до миграционного кризиса.

Граница подготовлена к закрытию

Начальник смены нарвского погранпункта Меэлис Пилле показывает противотанковые заграждения, появление которых наделало много шума в Нарве. По его словам, 1 февраля, когда российская сторона закроет автомобильный пункт пропуска в Ивангороде на ремонт, «зубами дракона» перегородят проезжую часть на мосту.

Если потребуется, это можно сделать и раньше, добавляет пограничник.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны каждую неделю не пускают в Эстонию десятки иностранцев, следующих из России. В том числе были две попытки массового перехода границы группами граждан Сирии и Египта – по 19 и 11 человек.

Сейчас прямо на мосту в микроавтобусе дежурит один эстонский пограничник – еще до паспортного контроля проверяет наличие подозрительных лиц в каждой въезжающей в Эстонию машине.

Появление журналиста и фотографа ДВ и Äripäev около «зубов дракона» вызывает интерес у российских пограничников. Один из них уходит, возвращается с видеокамерой, подходит ближе к середине моста и тоже начинает снимать происходящее.

Кто кого снимает? В центре – российский пограничник, направивший камеру на корреспондентов. Фото: Liis Treimann

Но в целом, обстановка на границе в Нарве вновь близка к рутинной, хотя работы у пограничников заметно прибавилось. 70% людей, пересекающих границу – нарвитяне, говорит капитан Пилле. Но закрытие финских погранпунктов резко повысило трафик через Нарву: если раньше границу здесь пересекали около 4000 человек в сутки, то теперь – около 5000 (в обе стороны; и пешком, и на транспорте).

Также добавилось около ста транспортных средств в сутки. За понедельник, 27 ноября, говорит капитан Пилле, границу пересекли 580 автомобилей (в обе стороны). В это число входят и фуры, и автобусы, но большинство – легковые автомобили.

Основания для въезда или запрета

Мигрантов, которые сначала на велосипедах ринулись на финские погранпункы, а затем пешком попытались попасть и в Эстонию через Нарву, эстонские пограничники не называют беженцами.

Согласно международным обязательствам, которые приняла на себя Эстония, иностранец даже без документов может обратиться к пограничнику и попросить убежища в Эстонии. На прошлой неделе российские пограничники распространили видео инцидента, где мигранты показывают эстонским пограничникам какие-то листы бумаги. Во второй части видео якобы те же самые мигранты уже на российской территории показывают на камеру листки бумаги – там по-эстонски написана просьба об убежище. Действия эстонской погранохраны в такой подаче выглядят как нарушение международных обязательств.

Пограничный эксперт по документам Андрус Сойоне соглашается, что просить убежища может каждый. Но он утверждает, что нынешний наплыв людей из Африки и Ближнего Востока – это другое:

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«Конкретно они не говорили об этом, не говорили, что они беженцы. Говорили, по-моему, про Германию, про другие страны Европы. Они не в Эстонию хотели, а дальше. Они могут начать этот процесс (ходатайства об убежище – ред.), но они начинают его только, чтобы их не вернули обратно. Если мы оставим их здесь (в Эстонии – ред.), через два-три дня придет сообщение, что они куда-то уехали из Эстонии. Если они хотят быть беженцами в Эстонии, они должны здесь остаться, но обычно они не хотят жить в Эстонии. Может, снега тут слишком много и не слишком хорошая погода, – улыбается капитан Сойоне. – Теперь они знают, что граница у нас всегда на замке».

Людей с Ближнего Востока и Африки на границе в Нарве сейчас действительно не видно.

Иностранцы, которым здесь чаще всего запрещают въезд в Эстонию и отправляют обратно в Россию – граждане Молдовы. Парадокс в том, что они с 2014 года имеют право безвизового въезда в ЕС, в том числе в Эстонию. Но, как правило, в нашу страну они и не стремятся, объясняет Сойоне, главное – формально выехать из России, чтобы сразу вернуться.

«Много молдаван живут в России, многие из них сами из Приднестровья, – рассказывает Андрус Сойоне. – Их регистрация [в России] действует три месяца. Чтобы продлить регистрацию, они должны выйти из России, получить от нас штамп и уйти в Россию обратно. Когда они приходят к нам, они не хотят попасть в Эстонию».

Этот красный столбик на мосту – фактическая граница между Эстонией и Россией. Переступать за него нельзя, предупреждают нас пограничники. Фото: Liis Treimann

«Если человек хочет в Эстонию, у него должна быть цель поездки. Мы будем проверять, куда он хочет поехать. Он турист или едет к друзьям? Или хочет через Эстонию поехать домой? – добавляет пограничник. – Если он говорит, что турист, мы будем проверять, есть ли у него билеты, бронирование, обратные билеты, есть ли у него какой-то план. Если он врет и сам не знает, куда едет, мы его не пускаем».

«Самый простой пример: молдаванин говорит, что он едет в Таллинн. Спрашиваем, на сколько дней, он отвечает: буквально на пять минут туда-сюда, к друзьям. Но кто друг, не знает, в каком он городе – не знает. Вы же не хотите пускать в свой дом человека, который непонятно зачем пришел? Эстония – наш дом, если мы не понимаем, зачем он приехал – не пускаем. Есть закон о государственной границе, есть шенгенские правила – это все мы учитываем, действуем согласно им. Люди, которые здесь живут, должны чувствовать себя под защитой», – добавляет начальник смены Меэлис Пилле.

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Убедительна ли цель поездки, фактически решает пограничник. Rus.Postimees опубликовал историю Татьяны, гражданки Молдовы и России, которую досконально проверили в Нарве, вплоть до содержимого мессенджеров фотогалереи в смартфоне, но в Эстонию не пустили.

«Деловые ведомости» пообщались с нарвитянином, который встречал Татьяну в Нарве. Мужчина просил не называть его имя (оно известно редакции). По его словам, Татьяна – жена его друга из Санкт-Петербурга, которая впервые ехала в Нарву на шопинг. Она хотела поискать родственникам подарки на Новый год, но ничего о городе не знала, и нарвитянин вызвался повозить ее по магазинам. Пограничники отказали во въезде основании того, что у Татьяны нет четких целей поездки.

По ту сторону – консервы и бабушка

Для тех, кто пересекает границу в обратном направлении, шопинг – самая распространенная цель поездки.

«Мука отличная в России, крупа – отличная в России, консервы рыбные фирмы “Доброфлот” с Дальнего Востока – замечательные», – перечисляет водитель-пенсионер из Нарвы, который ждет своей очереди на въезд в погранпункт.

Он рассказал, что ездит на ту сторону раз в месяц, чтобы недорого заправить машину – полный бак топлива можно ввезти в Эстонию только раз в месяц.

2 фото Пенсионер из Нарвы ездит в Россию за топливом и консервами

Валерий, с которым корреспондент поговорил, пока он проходил паспортный контроль на въезде в Эстонию, рассказал, что также ездит на заправку в Ивангород раз в месяц. А в этот раз заодно захватил пять бутылок российского пива.

По словам Меэлиса Пилле, по-прежнему работают и «несуны», которые врут пограничникам, что несут товары в РФ для себя или для родственников.

2 фото Люди пользуются правом перевозить через границу товары для личного пользования. Но некоторые на самом деле везут их для продажи.

Встречается даже такая цель визита, как «зайти на почту». Например, нарвитянка Валерия, которая пешком шла в Ивангород, рассказала, что заказывает товары в российском интернет-магазине Ozon, забирает покупки в пункте выдачи в Ивангороде. Получается дешевле, чем покупать в Нарве. Заодно Валерия навещает пожилую родственницу.

«Я помогаю ей с продуктами, хожу там в магазин, приношу бабушке продукты», – говорит она.

2 фото Марина перебралась из России в Швецию

Марина и ее муж направляются из Петербурга в Швецию. «Это мой гардероб, – обводит она рукой гору чемоданов. – Я родилась в Москве, последние года четыре жила в Питере, в Инстаграме познакомилась с мужем… когда у нас еще был Инстаграм (эта соцсеть в России заблокирована – ред.) Мы женаты полтора года, жили в Питере. Пожили вот три месяца в Швеции, и сейчас вернулись за всем моим гардеробом».

После закрытия финских погранпунктов через мост в Нарве проходит самый короткий путь из Петербурга в ЕС. Долго ли он будет открыт – непонятно.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил вчера, что закрытие финской границы не обязательно означает, что мигранты попробуют проникнуть в ЕС через Эстонию. «Но, конечно, это не исключено, и на этот случай у нас сделаны все необходимые приготовления», – сказал он.