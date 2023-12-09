Владелец Tikupoiss ставит на взрывной рост спроса на водород
Урмас Йохансон считает, что фастфуд на заправке и ресторан прекрасно дополняют друг друга.Фото: Андрас Кралла
Рост цен на электроэнергию и будущая четырехполосная дорога Таллинн-Тарту представляют риски для бизнеса Tikupoiss, считает основатель компании Урмас Йохансон. Но бояться изменений бессмысленно.
Успех придорожного ресторана Tikupoiss обусловлен расположением на шоссе ровно посередине между Таллинном и Тарту, считает Йохансон. «В бизнесе заправочных станций говорят, что самое важное - это местоположение, второе самое важное - это местоположение и третье - это местоположение», - говорит он. Компания Tikupoiss, объединяющая под одной крышей заправку, магазин и ресторан, в прошлом году достигла оборота в 1,2 миллиона евро.
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