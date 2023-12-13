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dv.ee

13 декабря 2023 в 10:00









Рынок труда: число сокращений растет, на популярные вакансии откликается по 1000 кандидатов

Производитель кабелей Reimax Electronics, переехавший в индустриальный парк Аллика (на фото), в ноябре сократил несколько десятков человек. Фото: raidonurk.com, Allika Tööstuspark

Согласно ноябрьской статистике рынка труда, по сравнению с прошлыми годами меньше людей осталось без работы, в то же время меньше человек смогли устроиться на новое место. Примечательным является высокий процент сокращений.

В более чем 5% случаях трудовые отношения в ноябре заканчивались из-за сокращений, отметила специалист по данным Департамента статистики Кадри Рооталу. Например, в первой половине 2022 года, когда на рынке труда было беспрецедентное количество работников, доля сокращений среди новых безработных составляла менее 3%.