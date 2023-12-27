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dv.ee

27 декабря 2023 в 15:30









Торговые сети: продажи во время рождественской недели оказались выше, чем в прошлом году

Все большей популярностью пользуются товары по акции. Фото: Andras Kralla

Как сообщили торговые сети Selver и Prisma Peremarket, выручка от продаж во время рождественской недели превысила результаты прошлого года, пишет Postimees.

По словам руководителя отдела коммерческих расчетов Selver Кристьяна Андерсона, важно отметить, что количество проданных товаров было меньше, чем в прошлом году.