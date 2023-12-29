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29 декабря 2023 в 13:14









Рабочая группа по ядерной энергетике рекомендует строительство АЭС в Эстонии

АЭС Тианж – самая мощная АЭС в Бельгии. Фото: Shutterstock

Рабочая группа по ядерной энергетике рекомендует создать в Эстонии атомную электростанцию, так как внедрение ядерной энергии будет способствовать достижению климатических целей страны, надежности энергоснабжения и стабильности энергетической системы, передает rus.err.ee.

Рабочая группа по ядерной энергии анализировала потенциал малых модульных реакторов в течение двух с половиной лет, следуя руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по развитию национальной ядерной инфраструктуры, которая содержит 19 ключевых пунктов для внедрения атомной энергетики.

Согласно выводам заключительного отчета рабочей группы, ядерная энергия обеспечит дополнительную поддержку возобновляемым источникам энергии. Хотя это требует тщательной подготовки, рабочая группа считает, что при своевременном планировании, достаточном финансировании, политической и общественной поддержке внедрение атомной энергетики в Эстонии осуществимо.

Согласно заключительному отчету, для Эстонии подойдут малые модульные реакторы мощностью менее 400 МВА.