Лесная промышленность: неопределенность высока, грядут сокращения

По словам руководителя предприятия Barrus Мартти Корка, в настоящее время в лесном секторе царит большая неопределенность. Фото: Liis Treimann

В 2024 году в деревообрабатывающей промышленности, вероятно, произойдет значительное падение оборота. Не исключены и сокращения, считает Мартти Корк, генеральный директор компании Barrus, которая в Выру производит оконные и дверные детали из клееного бруса.

Корк признал, что в этом году компания Barrus столкнулась с самым серьезным за последние несколько лет спадом как по обороту, так и по объемам продаж и прибыли. «И я боюсь, что это еще не конец, всё только начинается», – сказал он, намекая на сокращения в секторе и значительное падение оборота.