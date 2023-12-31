    Эстония построит новый энергомост в Латвию через остров Сааремаа

    Часть нового энергосоединения будет сооружена в виде воздушных линий, а часть - в форме наземного кабеля. Фото иллюстративное.Фото: Michael Matthey, DPA, Scanpix

    Эстония планирует построить мощное четвертое электрическое соединение с Латвией, линия пройдет через остров Сааремаа, об этом стал известно из проекта инициирования спецпланировки, поданного в правительство Министерством по делам регионов и сельского хозяйства.

    Соединение предусматривает строительство новой линии электропередачи 330 кВ от Пайде через Лихула до западного побережья Сааремаа и далее через подводный кабель в Латвию, часть маршрута будет проложена в виде воздушных линий, на острове Муху вместо них для экономии средств будет использован наземный кабель.
    Новая линия электропередачи повысит надежность электроснабжения и создаст возможности для подключения к сети планируемых мощных морских ветряных электростанций, передает Rus.ERR.
    Точный маршрут новых линий электропередачи должен выясниться к концу 2025 года.

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