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dv.ee

31 декабря 2023 в 9:34









Эстония построит новый энергомост в Латвию через остров Сааремаа

Часть нового энергосоединения будет сооружена в виде воздушных линий, а часть - в форме наземного кабеля. Фото иллюстративное. Фото: Michael Matthey, DPA, Scanpix

Эстония планирует построить мощное четвертое электрическое соединение с Латвией, линия пройдет через остров Сааремаа, об этом стал известно из проекта инициирования спецпланировки, поданного в правительство Министерством по делам регионов и сельского хозяйства.

Соединение предусматривает строительство новой линии электропередачи 330 кВ от Пайде через Лихула до западного побережья Сааремаа и далее через подводный кабель в Латвию, часть маршрута будет проложена в виде воздушных линий, на острове Муху вместо них для экономии средств будет использован наземный кабель.

Новая линия электропередачи повысит надежность электроснабжения и создаст возможности для подключения к сети планируемых мощных морских ветряных электростанций, передает Rus.ERR

Точный маршрут новых линий электропередачи должен выясниться к концу 2025 года.