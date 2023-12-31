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dv.ee

31 декабря 2023 в 11:09









Первые участки Rail Baltic в Эстонии начнут строить весной 2024

На будущей железнодорожной линии уже построены отдельные инфраструктурные объекты, но прокладка самой железной дороги начнется только в 2024. Фото: Liis Treimann

Весной 2024 года в Эстонии начнется долгожданное строительство первых участков железнодорожной магистрали Rail Baltic. В пятницу 29 декабря Rail Baltic Estonia (RBE), организация, ответственная за проект, объявила о начале тендеров на строительство первых участков трассы общей протяженностью 52,6 километра.

Тендеры объявлены на проокладку пяти участков магистрали в уездах Харьюмаа и Рапламаа. Предполагаемая стоимость работ составит около 400 миллионов евро, срок строительства, в зависимости от отрезка железнодорожной трассы, составит от 40 до 48 месяцев.

Согласно информации RBE, всего в течение следующего года работы начнутся на 74 километрах Rail Baltica Estonia, что составляет более трети от общей длины магистрали в Эстонии. В Харьюмаа, строительство будет вестись вдоль всей протяженности трассы в пределах этого уезда, начиная от пассажирского терминала Юлемисте и заканчивая границей с уездом Рапламаа.

«Это позволит нам не отставать от графика, по которому движение поездов начнется в 2030 году,» — подчеркнул председатель правления RBE, Анвар Салометс. Кроме того, он отметил, что будущие тендеры, вероятно, будут охватывать более обширные участки магистрали.