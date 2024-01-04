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Кристьян Кург

4 января 2024 в 6:53









Кылварт предоставил бывшему сопернику место в совете больницы

На выборах лидера Центристской партии Танелю Кийку пришлось признать победу Михаила Кылварта. Фото: Liis Treimann

Еще осенью Михаил Кылварт и Танель Кийк боролись за лидерство в Центристской партии, но теперь мэр предоставил бывшему сопернику место в совете городской больницы. Места в совете больницы также были предоставлены Андре Ханимяги, входившему в лагерь Кийка, и для баланса - двум соцдемам.

Депутат Рийгикогу и член Центристской партии Андре Ханимяги был назначен членом совета Западно-Таллиннской Центральной больницы в декабре, а Кийк стал членом совета Восточно-Таллиннской Центральной больницы в январе.