    Вице-мэр Таллинна: выплачивать зарплаты учителям во время забастовки бесконечно никто не будет

    Забастовка учителей начнется 22 января. Фото иллюстративное. Фото: Radovancev Zarko

    На прошедшей в пятницу встрече власти Таллинна обсудили с представителями профорганизаций работников образования и руководителями школ детали запланированной на 22 января бессрочной забастовки учителей.

    Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте отметил, что все учителя имеют право бастовать, но подчеркнул, что бесконечно компенсировать педагогам дни, затраченные на забастовку, никто не будет, пишет rus.err.ee.
    Город Таллинн выдвинул Союзу работников образования ряд условий, на которые последний должен пойти ради сохранения зарплаты учителей в период забастовки: «Согласно нашему предложению, в детских садах должны быть открыты дежурные группы для работников так называемой первой линии, в которые будут входить люди, оказывающие помощь другим – врачи, полицейские, спасатели. А в школах должны быть организованы альтернативные виды деятельности для учащихся первой школьной ступени (с первого по третий классы)».
    Что касается длительности забастовки, вице-мэр сказал: «Сейчас очень трудно говорить о каких-то определенных отрезках времени. Все стороны хотят предотвратить эту забастовку. Я надеюсь на достижение компромиссного решения еще до начала забастовки. Но любой владелец школ – частных ли, муниципальных или государственных – бесконечно не сможет поддерживать людей именно по оплате труда, поскольку в контексте Таллинна мы все-таки говорим о десятках тысяч евро, которых мы, не предоставляя услуги, не досчитаемся в бюджете. К тому же, как сказал мэр Таллинна, у общества тоже есть пределы толерантности».

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