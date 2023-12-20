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Марге Угезене

20 декабря 2023 в 15:02









Проблемы нарастают. Известный бизнесмен может потерять парк солнечных панелей

Энн Лаансоo демонстрирует беспилотный автомобиль, который сейчас на стадии испытаний, Таллинн. Фото: Андрас Кралла, Äripäev/Scanpix Baltics

Энн Лаансоо, глава переживающей трудности компании по прокату электромобилей Elmo, вот-вот лишится парка солнечных панелей за долги, выяснил Äripäev.

Еще недавно участок земли под солнечным парком принадлежал Лаансоо, но в октябре предприниматель переписал его на своего дядю, тоже Лаансоо, который специально для этого основал новую компанию.

Это первый случай, когда в Эстонии на аукцион выставляется солнечный парк. Тем не менее, интерес к нему уже проявили пять человек, отмечает судебный пристав Ристо Сепп, занимающийся продажей. Один из них записался на регистрацию, но все еще ждет, поскольку не внес залог.

Еще одна особенность заключается в том, что на аукционе выставляется не недвижимость, а только право на строительство. Начальная цена на право застройки составляет 820 000 евро.

Солнечная электростанция выставлена на торги, поскольку компания Лаансоо Kollane Vara, ранее известная как Pakri Päike 1, задолжала деньги банку.

Первая продажа может провалиться

Сепп сомневается, что солнечный парк найдет нового владельца в январе. «Продать через судебных приставов или конкурсных управляющих можно все, но вопрос всегда в цене. Я не очень верю, что его продадут в первом раунде», – сказал Сепп.

Его опыт показывает, что стартовые цены аукционов обычно слишком высоки, то есть недвижимость продается по рыночной цене. «Это норма, прописанная в законе, которая должна защитить должника, чтобы его имущество не было продано за гроши. Но почему заинтересованное лицо должно идти и покупать проблемные активы по рыночной цене?» – спрашивает он. Цены таких аукционов часто оспариваются в суде, при этом, иногда и сами собственники, чтобы отсрочить продажу.

Стартовая цена устроит поклонников SunPark, считает Энн Лаансоо. Однако он не пожелал больше говорить о своих долгах: «Я не думаю, что нужны еще какие-то комментарии в СМИ, тут все очень просто».

Заинтересованные потенциальные покупатели смотрят на производственные мощности солнечного парка. Сепп сообщил, что в октябре парк произвел 19 477 кВтч электроэнергии, в июне этот показатель составлял 125 962 кВтч. «Без заинтересованной стороны дело зашло так далеко, что кто-то захотел получить дополнительную информацию».

Новый владелец объекта

Владелец права на строительство должен платить собственнику земли 6000 евро в месяц, сказано в описании лота. По словам Лаансоо, проблем с этим не будет. «Мы сами собственники. Все, что касается права на застройку и владения землей, выполнено правильно».

Однако юридически это не совсем так, видно из данных реестра недвижимости: с 2018 года владельцем объекта была компания Pakri Tallina 31, за которой стояла принадлежащая Лаансоо компания Pakri Teadus- ja Tööstuspark. Обе компании также имеют налоговую задолженность: Pakri Tallinna 31 должна государству 41 000 евро, а Pakri Teadus- ja Tööstuspark – почти 55 000 евро.

Однако в октябре произошла смена собственника земли. Участком стала владеть компания дяди Лаансоо Päikesepargiga Hoone. Компанию основал Эрик Лаансоо незадолго до того, как он купил недвижимость.

«Я купил ее для деловых целей, – объяснил Эрик Лаансоо. – Планы – сдать собственность в аренду».

Эрик Лаансоо не ответил на вопрос, заплатил ли он за недвижимость или это безденежная сделка. «Очень много вопросов», – отрезал он.

Однако предыдущий владелец Энн Лаансоо рассказал, что получил за недвижимость всю сумму. «Если вам нужен капитал, вам придется что-то продать», – объяснил Лаансоо продажу участка. Он отметил, что у него на горизонте есть уже новый проект. Какой, Лаансоо не уточнил. Однако его дядя развивает этот район дальше. «У нас есть два строительных комплекса, 70 гектаров земли, в последнее время разрабатываются два энергетических проекта, мы нашли там партнеров», – сказал Энн Лаансоо.

Проблемы Лаансоо накапливаются, поскольку компания Elmo Rent, которой он управляет, уже давно борется с долгами. План реорганизации компании должен быть готов в начале года. В начале этого месяца Äripäev также писал, что Elmo Rent, задолжавшая за аренду, покинула помещение в бизнес-центре Ülemiste, забрав с собой имущество, которое арендодатель хотел использовать для погашения долга. «Мы никогда не хотели уклоняться от своих обязательств», – сказал Äripäev руководитель Elmo Rent Энн Лаансоо-младший.

Öpiku Majad, которая обратила внимание на долги Elmo Rent, судится с компанией за возмещение ущерба – Elmo Rent отказалась от арендованного помещения. Elmo Rent пишет в заявлении фондовой бирже, что Öpiku Majad нарушила обязательство конфиденциальности и предоставила ложную информацию. Поэтому биржевая компания предъявила Öpiku Majad требование о штрафе в размере 40 000 евро.