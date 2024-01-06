Новые инвестиции Mainor Ülemiste могут составить 60 миллионов евро

В 2021 году был заложен первый камень здания Alma Tominga в Юлемисте-Сити. Сейчас оно уже сдано и заполнено арендаторами. Фото: Лийз Трейманн

В ближайшие три года Mainor Ülemiste планирует построить еще три офисных здания в Юлемисте-Сити. Проект одного уже почти готов, сумма инвестиций также известна.

IT-сектор продолжает расти и развиваться, становясь наиболее многочисленным, поэтому необходимо строить для него новые офисные здания, считает руководительница Mainor Ülemiste Урсель Вельве.

Полную стоимость строительства, по ее словам, сложно оценить. Но запланированные инвестиции составляют около 60 миллионов евро. «Есть большое желание - начать в конце этого года или в начале следующего. Но все зависит от ситуации на рынке», - сказала Вельве в январе в эфире радио Äripäev.

Самые трудные времена в сфере коммерческой недвижимости прошли, считает топ-менеджер, она с оптимизмом смотрит в будущее.

«Да, может быть, пока стройка еще немного сжимается, но я верю, что в ближайшие годы заказчики и арендаторы будут рады иметь новый качественный офис, особенно, в свете зеленого перехода. Поэтому, думаю, спрос на рынке действительно может вырасти, и рынок может, так сказать, восстановиться», - сказала она.