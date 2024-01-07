    Подписан контракт на строительство первого участка Rail Baltica в Эстонии

    Строительство Rail Baltica в Эстонии начнется от будущего вокзального терминала в Юлемисте.Фото: Andras Kralla

    Подписан договор на строительство первого участка эстонского главного маршрута международной железной дороги. Победителем тендера стала совместная заявка AS TREV-2 Grupp и AllSpark OÜ.

    «Сегодняшний день, несомненно, войдет в историю Rail Baltica как один из самых важных, потому что подписав договор мы, наконец, достигли точки, которая знаменует начало строительства основного маршрута железной дороги. Кроме того, на сегодняшний день мы уже объявили оставшиеся тендеры на строительство главной линии на участке Харьюмаа», — сказал Анвар Салометс, председатель правления Rail Baltic Эстония.
    Ранее AS TREV-2 Grupp уже участвовала в строительстве объектов инфраструктуры для Rail Baltica в Харьюмаа и Рапламаа. Согласно контракту, теперь двум фирмам предстоит построить 4,8 км путей от будущего терминала в Юлемисте до пересечения с Лагеди тее. Кроме того в состав участка войдут насыпи для отстойника поездов вокзала Юлемисте, а также насыпь под будущие пассажирские платформы.
    Стоимость контракта составляет 34, 1 млн евро, он на 85% оплачен средствами фонда европейской интеграции. Работы на участке должны стартовать уже весной этого года и завершиться в середине 2027.
    Ожидается, что в 2024 году начнется прокладка по крайней мере трети эстонской части международной магистрали.

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