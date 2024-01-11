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dv.ee

11 января 2024 в 9:44









Пожертвования Isamaa превысили миллион евро

Предприниматель Парвел Пруунсильд. Фото: Andras Kralla

Предприниматель Парвел Пруунсильд в 2023 году пожертвовал политическим партиям в общей сложности ровно один миллион евро – 700 000 евро Isamaa и 300 000 евро EKRE. Это самое крупное пожертвование среди предпринимателей, пишет ERR.

Общая сумма пожертвований Пруунсильда могла бы быть еще больше, но Центристская партия решила вернуть бизнесмену 300 000 евро.