    Пожертвования Isamaa превысили миллион евро

    Предприниматель Парвел Пруунсильд. Фото: Andras Kralla

    Предприниматель Парвел Пруунсильд в 2023 году пожертвовал политическим партиям в общей сложности ровно один миллион евро – 700 000 евро Isamaa и 300 000 евро EKRE. Это самое крупное пожертвование среди предпринимателей, пишет ERR.

    Общая сумма пожертвований Пруунсильда могла бы быть еще больше, но Центристская партия решила вернуть бизнесмену 300 000 евро.

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